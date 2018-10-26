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Назван способ избежать внезапного инсульта

27.10.2018 13:35 — Разное | UDF  
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Фото: Shutterstock
Международная группа ученых показала, что люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы могут уменьшить вероятность инсульта, отказавшись от курения и поддерживая здоровую массу тела. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные, полученные при семилетнем наблюдении за 306 473 пациентами в возрасте 40-73 лет, участвовавшими в долговременном исследовании UK Biobank. В медицинской истории всех добровольцев не было зарегистрировано случаев инсульта или сердечного приступа. Приверженность здоровому образу жизни оценивалась по количеству употребляемых фруктов, овощей и рыбы, регулярным физическим упражнениям и воздержанию от курения.

Оказалось, что наследственная предрасположенность к инсульту увеличивала вероятность нарушения кровоснабжения мозга на 35 процентов вне зависимости от образа жизни. Однако такие факторы как курение, нездоровая диета и недостаточная физическая активность приводили к увеличению риска еще на 66 процентов.

 
 
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Уменьшить вероятность инсульта можно , отказавшись от курения и поддерживая здоровую массу тела.
 
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