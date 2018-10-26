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Google придумал, как обходить блокировку сайтов

27.10.2018 13:04 — Разное | UDF  
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Компания Google протестировала и запустила в Венесуэле приложение Intra для Android.

Оно позволяет обходить блокировку сайтов в интернете, сообщает Associated Press.

Приложение позволяет подключать смартфоны пользователей к серверам Google для обхода блокировок местных провайдеров, таких как CANTV, контролируемого правительством Венесуэлы.

Специалисты тестировали Intra в течение нескольких месяцев в Боливарианской республике, разработкой приложения занималась входящая в Google фирма Jigsaw.

По словам ее основателя и главы Джареда Коэна, «мы не создавали Intra для Венесуэлы, но идея пришла к нам после работы с венесуэльскими журналистами».

 
 
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Компания Google протестировала и запустила в Венесуэле приложение Intra для Android.
 
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