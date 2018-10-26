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Google придумал, как обходить блокировку сайтов
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Оно позволяет обходить блокировку сайтов в интернете, сообщает
Приложение позволяет подключать смартфоны пользователей к серверам Google для обхода блокировок местных провайдеров, таких как CANTV, контролируемого правительством Венесуэлы.
Специалисты тестировали Intra в течение нескольких месяцев в Боливарианской республике, разработкой приложения занималась входящая в Google фирма Jigsaw.
По словам ее основателя и главы Джареда Коэна, «мы не создавали Intra для Венесуэлы, но идея пришла к нам после работы с венесуэльскими журналистами».
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Компания Google протестировала и запустила в Венесуэле приложение Intra для Android.
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