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Европейские страны переходят на зимнее время. Какие изменения для Беларуси?
Фото: © Белновости
В ночь с субботы на воскресенье (с 27 на 28 октября) около 70 стран мира перейдут на зимнее время. Стрелки часов в данных государствах будут переведены назад на час, а в некоторых странах и того больше.
Так, в соседних Литве, Латвии и Украине стрелки часов переведут на час назад, а в Польше – на два часа. В России и Беларуси изменений со временем сегодня ночью не будет.
В связи с переходом европейских стран на зимнее время Белорусская железная дорога изменила график движения некоторых международных поездов:
Поезд Минск-Киев (№86/85) – с 29 октября прибытие в украинскую столицу в 07:55 (ранее – в 08:56). Отправление в Минск в 21:09 (22:34);
Поезд Минск-Вильнюс (№805/806) – прибытие в Вильнюс в 09:05 (10:05). Отправление в Минск в 18:30 (19:30);
Поезд Минск-Рига (№87/88) – с 27 октября прибытие в Ригу в 07:30 (08:28). Отправление в белорусскую столицу в 19:20.
Помимо этого будет скорректирован график движение транзитных поездов, направляющихся в страны Западной Европы. Изменения коснутся и поездов некоторых межрегиональных и региональных линий, курсирующих по территории республики.
Более подробную информацию об изменениях в движении поездов можно узнать в справочной службе (105) и на сайте БЖД.
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Стрелки часов, в том числе, будут переведены назад в Украине, Литве, Латвии и Польше.
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