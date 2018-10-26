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Что не сказал Лукашенко: еще одна цифра про "островок стабильности и благополучия"
Фото носит иллюстративный характер
В частности, общаясь с Петром Порошенко, глава Беларуси напомнил, что в стране живет «очень много украинцев, граждан Украины, которые в связи с конфликтом переселились сюда».
Александр Лукашенко сослался на данные, согласно которым за последние несколько лет из Украины в Беларусь приехали около 150 тысяч человек, некоторые из которых уже вернулись обратно.
Интерес в этой ситуации вызывает тот факт, что белорусские официальные лица часто вспоминают эту заветную цифру, которая призвана показать Беларусь в выгодном свете: в виде пресловутого островка стабильности и благополучия, куда съезжаются граждане из неблагополучных соседних стран.
Все бы ничего, но по иронии судьбы в тот же день на просторах Байнета появилась другая цифра, которая возвращает нас в суровую действительность.
Согласно данным Евростата, за прошлый год около 52 тысяч белорусов получили вид на жительство в ЕС. Причем, больше половины из них уезжают из страны в поисках работы.
Вот и показательное сравнение: оказывается, что из благополучной Беларуси, население которой минимум в три раза меньше украинского, в Европу уезжает количество людей, вполне сравнимое с притоком украинцев в нашу страну. Правда, если соседи бегут из своей страны, спасаясь от пуль и снарядов, то от чего бегут белорусы – вопрос, как говорится, риторический.
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В ходе встречи с президентом Украины белорусский руководитель упомянул одну важную цифру.
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