Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

Лили-Роуз Депп









Лили-Роуз Депп

Памела Андерсон и Лили-Роуз Депп

Дочьне только украсила его обложку, но и снялась в весьма волнующей фотосессии с 51-летнейАвтором этой съемки стал звездный фотограф— с нимсотрудничает уже не первый раз.На некоторых снимках для V Magazine Депп позирует топлесс, а на других появляется в вещах брендов Chanel и Rachel Comey.Особенно горячими получились снимки Лили-Роуз Депп с Памелой Андерсон — на этих кадрах звезды нежно обнимаются и прижимаются друг к другу.описала Памела свое сотрудничество с Лили-Роуз.В интервью для V Magazine Депп также рассказала о своих будущих рабочих проектах, вспомнила, как была рада получить первый рекламный контракт с Chanel, и призналась, что выросла на старом французском кино.Кстати, в последнее время в центре внимания находится личная жизнь модели: сначала она сходила на свидание с бойфрендом Кортни Кардашьян, а потом была замечена папарацци за жаркими поцелуями с актером Тимоти Шаламе. Кому же на самом деле принадлежит сердце дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, остается только догадываться!