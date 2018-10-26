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Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

27.10.2018 12:53 — Разное | UDF  
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Лили-Роуз Депп
В следующем году Лили-Роуз Депп исполнится 20 лет — именно по этой причине актриса и модель была выбрана героиней ноябрьского номера американского журнала V Magazine.

Дочь Джонни Деппа и Ваннесы Паради не только украсила его обложку, но и снялась в весьма волнующей фотосессии с 51-летней Памелой Андерсон.

Автором этой съемки стал звездный фотограф Люк Гилфорд — с ним Лили-Роуз Депп сотрудничает уже не первый раз.

На некоторых снимках для V Magazine Депп позирует топлесс, а на других появляется в вещах брендов Chanel и Rachel Comey.

Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

Лили-Роуз Депп

Особенно горячими получились снимки Лили-Роуз Депп с Памелой Андерсон — на этих кадрах звезды нежно обнимаются и прижимаются друг к другу.

— Лили-Роуз — потрясающее создание! Она прекрасно осознает свою уникальность и красоту, но при этом остается очень нежной и наивной, — описала Памела свое сотрудничество с Лили-Роуз.

Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

Памела Андерсон и Лили-Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

В интервью для V Magazine Депп также рассказала о своих будущих рабочих проектах, вспомнила, как была рада получить первый рекламный контракт с Chanel, и призналась, что выросла на старом французском кино.

Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон

Кстати, в последнее время в центре внимания находится личная жизнь модели: сначала она сходила на свидание с бойфрендом Кортни Кардашьян, а потом была замечена папарацци за жаркими поцелуями с актером Тимоти Шаламе. Кому же на самом деле принадлежит сердце дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, остается только догадываться!

 
 
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В следующем году Лили-Роуз Депп исполнится 20 лет.
 
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