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Дочь Джонни Деппа снялась топлесc с Памелой Андерсон
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа и Ваннесы Паради не только украсила его обложку, но и снялась в весьма волнующей фотосессии с 51-летней Памелой Андерсон.
Автором этой съемки стал звездный фотограф Люк Гилфорд — с ним Лили-Роуз Депп сотрудничает уже не первый раз.
На некоторых снимках для V Magazine Депп позирует топлесс, а на других появляется в вещах брендов Chanel и Rachel Comey.
Лили-Роуз Депп
Особенно горячими получились снимки Лили-Роуз Депп с Памелой Андерсон — на этих кадрах звезды нежно обнимаются и прижимаются друг к другу.
— Лили-Роуз — потрясающее создание! Она прекрасно осознает свою уникальность и красоту, но при этом остается очень нежной и наивной, — описала Памела свое сотрудничество с Лили-Роуз.
Памела Андерсон и Лили-Роуз Депп
В интервью для V Magazine Депп также рассказала о своих будущих рабочих проектах, вспомнила, как была рада получить первый рекламный контракт с Chanel, и призналась, что выросла на старом французском кино.
Кстати, в последнее время в центре внимания находится личная жизнь модели: сначала она сходила на свидание с бойфрендом Кортни Кардашьян, а потом была замечена папарацци за жаркими поцелуями с актером Тимоти Шаламе. Кому же на самом деле принадлежит сердце дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, остается только догадываться!
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В следующем году Лили-Роуз Депп исполнится 20 лет.
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