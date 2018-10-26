В Ирландии на референдуме решили убрать понятие богохульства из конституции

В 1937 году в Ирландии приняли конституцию. Среди прочего, там было пункт о том, что богохульство − это преступление. А в пятницу, 26 октября, ирландцы голосовали на референдуме за то, чтобы исключить это понятие из главного закона страны − и, кажется, большинство поддерживает такую идею, пишет meduza со ссылкой на BBC.

Богохульство в Конституции Ирландии обозначено как «публикация или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов». Наказание за такое преступление − штраф на сумму до 25 тысяч евро.

В субботу вечером, 27 октября, будут окончательные результаты референдума, но уже по данным экзит-полов 71% избирателей проголосовали за исключение этого понятия из закона. В 2015 году заявление о богохульстве подали на актера Стивена Фрая, в итоге дело закрыли через два года из-за «отсутствия пострадавшей стороны». Последний полноценный судебный процесс о богохульстве прошёл в Ирландии аж в 1855 году − тогда ещё по британским законам.

Также параллельно ирландцы выбирали президента. По данным опросов, действующий президент страны Майкл Хиггинс, похоже, останется на второй срок.

В мае 2018 года в Ирландии две трети избирателей проголосовали за послабления в законы против абортов.