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В Ирландии на референдуме решили убрать понятие богохульства из конституции

27.10.2018 14:45 — Разное | KYKY  
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В 1937 году в Ирландии приняли конституцию. Среди прочего, там было пункт о том, что богохульство − это преступление. А в пятницу, 26 октября, ирландцы голосовали на референдуме за то, чтобы исключить это понятие из главного закона страны − и, кажется, большинство поддерживает такую идею, пишет meduza со ссылкой на BBC.

Богохульство в Конституции Ирландии обозначено как «публикация или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов». Наказание за такое преступление − штраф на сумму до 25 тысяч евро. 

В субботу вечером, 27 октября, будут окончательные результаты референдума, но уже по данным экзит-полов 71% избирателей проголосовали за исключение этого понятия из закона. В 2015 году заявление о богохульстве подали на актера Стивена Фрая, в итоге дело закрыли через два года из-за «отсутствия пострадавшей стороны». Последний полноценный судебный процесс о богохульстве прошёл в Ирландии аж в 1855 году − тогда ещё по британским законам.

Также параллельно ирландцы выбирали президента. По данным опросов, действующий президент страны Майкл Хиггинс, похоже, останется на второй срок. 

В мае 2018 года в Ирландии две трети избирателей проголосовали за послабления в законы против абортов.

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В 1937 году в Ирландии приняли конституцию. Среди прочего, там было пункт о том, что богохульство − это преступление. А в пятницу, 26 октября, ирландцы голосовали на...
 
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