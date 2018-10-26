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Беларуску признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы

27.10.2018 13:44 — Разное | KYKY  
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В Лозанне вручили премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка». Беларуска Эльвира Герман получила награду в номинации «Восходящая звезда», с чем мы её и поздравляем. Девушка стала чемпионкой Европы 2018 в беге на сто метров с барьерами, пишет пресс-служба Беларской федерации лёгкой атлетики.

Эльвира установила в этом сезоне национальный рекорд U23 в таком забеге − 12,64 секунды. Также она самая молодая спортсменка за всю историю, которая стала чемпионкой Европы в беге на сто метров с барьерами. 

На «Золотой дорожке» лучшим спортсменам по итогам уходящего сезона вручают награды в номинациях «Легкоатлет года» и «Восходящая звезда». В каждой номинации у мужчин и женщин по три финалиста. Первый вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации, президент легкоатлетической федерации Болгарии Добромир Карамаринов вручил статуэтку беларуске.

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Фото на фоне заголовка: БФЛА
 
 
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В Лозанне вручили премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка». Беларуска Эльвира Герман получила награду в номинации «Восходящая звезда»,...
 
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