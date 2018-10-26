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Дмитрий Басков стал гендиректором ХК «Динамо-Минск»

27.10.2018 15:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков назначен гендиректором ХК «Динамо-Минск».

Как сообщается на официальном сайте клуба, Дмитрий Басков сменил в этой должности Анатолия Курильца.

Дмитрий Басков был профессиональным хоккеистом – голкипером. Начинал карьеру в минской «Юности», позже выступал за Cape Breton Islanders, гродненский «Неман», «Брест», «Витебск», минский «Керамин» и вновь за «Юность». Дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси.

Дмитрий Басков стал гендиректором ХК «Динамо-Минск»
Фото: hcdinamo.by

Защищал цвета сборной на юношеском (U-18) и молодежном (U-20) чемпионатах мира. Привлекался в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи. Является мастером спорта.

В 2002 году окончил БГУ по специальности правоведение, в 2009-м – Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности тренерская работа (по хоккею), бизнес-школу ИПМ (2018).

По окончании сезона-2009/10 завершил карьеру и начал работу тренером по вратарям в ХК «Брест», затем вошел в тренерский штаб МХЛовской команды «Минские зубры». Также работал в штабе «Раубичей», выступавших в высшей лиге чемпионата Беларуси. Являлся тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси.

В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо», где сумел привлечь к работе сильных специалистов. За несколько лет сделал эту школу одной из лучшей в стране. Три года подряд она занимает первое место в республиканском медальном зачете.

С мая прошлого года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома НОК.

Большое интервью Дмитрия Баскова о хоккее, подготовке чемпионов и иностранных специалистах (читать далее).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков назначен гендиректором ХК «Динамо-Минск». Как сообщается на официальном сайте клуба, Дмитрий Басков сменил в этой должности...
 
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