|
Бились до смерти. Военные действия времен Первой мировой войны реконструировали в Сморгони
Новости Беларуси. Реконструкцию военных действий времен Первой мировой войны провели в Сморгони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне столетия ее завершения бой провели на стратегической линии обороны.
Из 16 тысяч местных жителей в свои дома вернулись только 130 человек.
Бои под белорусской Сморгонью были настолько ожесточенными, что за сутки здесь порой погибали по 8 тысяч человек. Даже кайзейровские офицеры недоумевали: «Русские сдали Брест, Гродно, Вильню, а у этого маленького городка бьются до смерти».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Реконструкцию военных действий времен Первой мировой войны провели в Сморгони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне столетия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)