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«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске
Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены» сошлись команды Минской области и главы государства.
Это уже 12-й турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Эмоциональная игра держит зрителей в напряжении.
Болельщики:
Мне очень нравится хоккей. С детства хожу на все игры. Очень сильно люблю команду Президента Республики Беларусь, болеем за него. Очень рады понаблюдать за такой прекрасной игрой.
Подробности матча – в следующих выпусках.
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«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске
Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены»...
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