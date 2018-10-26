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«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске

27.10.2018 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены» сошлись команды Минской области и главы государства.

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске

Это уже 12-й турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Эмоциональная игра держит зрителей в напряжении. 

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске

Болельщики:

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске

Адреналин вообще хлещет! Я смотрела по телевизору – мне понравилось. В принципе, очень интересно смотреть. Естественно, я болею за президентскую команду. И я надеюсь, что мы победим.

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходит в Минске

Мне очень нравится хоккей. С детства хожу на все игры. Очень сильно люблю команду Президента Республики Беларусь, болеем за него. Очень рады понаблюдать за такой прекрасной игрой.

Подробности матча – в следующих выпусках.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены»...
 
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