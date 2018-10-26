Соседствующие с Беларусью страны переходят на зимнее время. БЖД скорректирует расписание поездов

Новости Беларуси. Украина, Литва, Латвия и Польша в ночь на 28 октября переходят на зимнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Белорусская железная дорога изменит расписание движения.

Поменяется время отправления и прибытия поездов международного сообщения. Будет скорректировано и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, которые курсируют по Беларуси.



