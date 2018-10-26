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Во время переписи населения в Беларуси учтут даже мертвых

27.10.2018 15:51 — Разное | Партизан  
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Следующая перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года, сообщает Национальные правовой интернет-портал.

Он опубликовал инструкцию по организации и проведению переписи, которая определяет не только перечень вопросов для жителей страны, но также на методы сбора информации, пишет Еврорадио.

Например, в переписных анкетах будут вопросы об образовании, месте работы, жилищных условиях. В графу "национальность" можно будет вписать какую угодно идентичность — даже литвин или вайшнорец. Всего в список попадут несколько десятков вопросов.

Примечательно, что анкеты будут заполняться на людей, которые умерли после 4 октября 2019 года, а на детей, родившихся после этой даты, информация собираться не будет. Результаты переписи будут полностью готовы к 1 июля 2021 года.


Как и ранее, специальный персонал будет опрашивать людей на обходе домов и специальных участков. Но жителям страны можно будет присоединиться к переписи и через интернет — это нововведение. Еще у белорусов спросят, имеют ли они собственные земельные участки, с какой целью их используют.

Предыдущая перепись населения прошла в 2009 году. Тогда статистика насчитала 9 503 807 жителей страны.


 
 
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Следующая перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года, сообщает Национальные правовой интернет-портал.
 
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