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Украинский журналист: Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского «брата» 54

27.10.2018 15:29 — Разное | Партизан  
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Лукашенко досталось от Порошенко в Гомеле.


Как пишет charter97.link, украинский журналист Виктор Уколов прокомментировал встречу Лукашенко и Петра Порошенко на Форуме регионов:

«Дело в том, что после продолжительного выступления Лукашенко, который в традиционной русской манере начал лицемерно нудить о дружбе трех братских народов, которые могут разобраться между собой без посредников, Порошенко неожиданно взял слово во второй раз.

Он блестяще отразил аргументы России, прозвучавшие от Лукашенко.

Напомнил о Минских договоренностях, которые определили путь к миру, но не выполняются Россией. Поблагодарил европейских и американских партнеров. Рассказал, как установить реальный мир.

Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского "брата" :)

Это был настоящий, живой, полемический стиль украинского президента, которого невозможно загнать в дипломатическую ловушку», - подчеркнул украинский журналист.


 
Теги: Гомель
 
 
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