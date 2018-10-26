Украинский журналист: Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского «брата» 54





charter97.link, украинский журналист Виктор Уколов прокомментировал встречу Лукашенко и Петра Порошенко на Форуме регионов: Как пишетукраинский журналист Виктор Уколов прокомментировал встречу Лукашенко и Петра Порошенко на Форуме регионов:





«Дело в том, что после продолжительного выступления Лукашенко, который в традиционной русской манере начал лицемерно нудить о дружбе трех братских народов, которые могут разобраться между собой без посредников, Порошенко неожиданно взял слово во второй раз.





Он блестяще отразил аргументы России, прозвучавшие от Лукашенко.





Напомнил о Минских договоренностях, которые определили путь к миру, но не выполняются Россией. Поблагодарил европейских и американских партнеров. Рассказал, как установить реальный мир.





Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского "брата" :)





Это был настоящий, живой, полемический стиль украинского президента, которого невозможно загнать в дипломатическую ловушку», - подчеркнул украинский журналист.



