«Беларуськалий» обогатил республиканский бюджет – более 113,4 млн рублей с начала года

ОАО «Беларуськалий» решило выплатить дивиденды за третий квартал 2018 года — почти 90 млн рублей. Во втором квартале было намного меньше — около 23,6 млн. Итого — более 113,4 млн.

пишет officelife.media, что компания на 100% принадлежит государству. Поэтому все деньги пойдут в республиканский бюджет. Напомним,officelife.media, что компания на 100% принадлежит государству. Поэтому все деньги пойдут в республиканский бюджет.





Дивиденды за первый квартал тоже были начислены, но намного меньше — примерно 6,25 млн рублей. Однако их решили не выплачивать на основании сообщения от налоговой инспекции по Солигорскому району. К сожалению, редакция Office Life не располагает текстом сообщения.





По итогам прошлого года дивиденды от калийного гиганта в целом составили более 482 млн рублей. Но по факту было выплачено даже больше — почти 697 млн. Видимо, с учетом начисленного ранее.









Не будем забывать, что «Беларуськалий» еще и платит налоги. Значит, итоговая сумма поступлений в казну будет больше.



