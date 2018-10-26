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«Беларуськалий» обогатил республиканский бюджет – более 113,4 млн рублей с начала года

27.10.2018 15:25 — Разное | Партизан  
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ОАО «Беларуськалий» решило выплатить дивиденды за третий квартал 2018 года — почти 90 млн рублей. Во втором квартале было намного меньше — около 23,6 млн. Итого — более 113,4 млн.

«Беларуськалий» обогатил республиканский бюджет – более 113,4 млн рублей с начала года 
ОАО «Беларуськалий» решило выплатить дивиденды за третий квартал 2018 года — почти 90 млн рублей. Во втором квартале было намного меньше — около 23,6 млн. Итого — более 113,4 млн.
Напомним, пишет officelife.media, что компания на 100% принадлежит государству. Поэтому все деньги пойдут в республиканский бюджет.

Дивиденды за первый квартал тоже были начислены, но намного меньше — примерно 6,25 млн рублей. Однако их решили не выплачивать на основании сообщения от налоговой инспекции по Солигорскому району. К сожалению, редакция Office Life не располагает текстом сообщения.

По итогам прошлого года дивиденды от калийного гиганта в целом составили более 482 млн рублей. Но по факту было выплачено даже больше — почти 697 млн. Видимо, с учетом начисленного ранее.

Не будем забывать, что «Беларуськалий» еще и платит налоги. Значит, итоговая сумма поступлений в казну будет больше.


 
 
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ОАО «Беларуськалий» решило выплатить дивиденды за третий квартал 2018 года — почти 90 млн рублей. Во втором квартале было намного меньше — около 23,6 млн. Итого — более...
 
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