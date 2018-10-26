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Фотофакт: В Витебске первый снег выпадает три года подряд в один и тот же день
В Витебске утром 26 октября выпал первый снег. Правда, он мокрый, и поскольку на улице все еще небольшой плюс на термометре, то белые хлопья на земле довольно быстро тают.
Примечательно, что первый снег в Витебске выпадает уже три года подряд в один и тот же день, сообщает
В Витебске первый снег выпадает три года подряд в один и тот же день
Днем в Витебске, по прогнозу pogoda.by, снег сменится дождем. Вечером — без осадков.
Мокрый снег ожидается в областном центре также в воскресенье, 28 октября.
Самое интересное, что первый снег в Витебске в этом году выпал 26 октября, как и в 2017 году, а также в 2016-м. В 2015 году первым снегом северный белорусский город замело еще раньше — 9 октября.
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В Витебске утром 26 октября выпал первый снег. Правда, он мокрый, и поскольку на улице все еще небольшой плюс на термометре, то белые хлопья на земле довольно быстро...
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