Фотофакт: В Витебске первый снег выпадает три года подряд в один и тот же день

govorim.by Примечательно, что первый снег в Витебске выпадает уже три года подряд в один и тот же день, сообщает





В Витебске первый снег выпадает три года подряд в один и тот же день

Днем в Витебске, по прогнозу pogoda.by, снег сменится дождем. Вечером — без осадков.





Мокрый снег ожидается в областном центре также в воскресенье, 28 октября.





Самое интересное, что первый снег в Витебске в этом году выпал 26 октября, как и в 2017 году, а также в 2016-м. В 2015 году первым снегом северный белорусский город замело еще раньше — 9 октября.















