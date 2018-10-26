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Басков стал новым генеральным директором хоккейного клуба "Динамо-Минск"

27.10.2018 14:52 — Разное | Партизан  
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Наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск» назначил нового генерального директора. Анатолия Курильца в этой должности сменил 40-летний специалист Дмитрий Басков, сообщает официальный сайт «зубров».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Басков был профессиональным голкипером. Начинал карьеру в минской «Юности», позже выступал за Cape Breton Islanders, гродненский «Неман», «Брест», «Витебск», минский «Керамин» и вновь «Юность». Дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Защищал цвета сборной на юношеском (U-18) и молодежном (U-20) чемпионатах мира. Привлекался в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи. Является мастером спорта. Выступал за команду президента.

В 2002 году окончил Белорусский государственный университет по специальности правоведение, в 2009-м — Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности тренерская работа (по хоккею), бизнес-школе ИПМ (2018).

По окончании сезона-2009/10 завершил карьеру и начал работу тренером по вратарям в ХК «Брест», затем вошел в тренерский штаб МХЛовской команды «Минские зубры». Также работал в штабе «Раубичей», выступавших в высшей лиге чемпионата Беларуси. Являлся тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси.

В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Сумел привлечь к работе сильных специалистов и за несколько лет сделал нашу школу лучшей в стране. Три года подряд она занимает первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/17, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали. Воспитанники динамовской школы вызываются в молодежные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров». В прошлом году в КХЛ дебютировал Дмитрий Дерябин. Кроме того, летом под началом Горди Дуайера тренировались вратарь Никита Толопило и защитник Владислав Колячонок.

Напомним, что сейчас «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, проиграв 10 подряд последних матчей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск» назначил нового генерального директора. Анатолия Курильца в этой должности сменил 40-летний специалист...
 
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