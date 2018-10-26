РЖД вводят в график задержанные поезда в Краснодарском крае и назначают дополнительные

Российские железные дороги постепенно вводят в график задержанные в результате наводнения в Краснодарском крае пассажирские поезда, сообщает РЖД.

"Задержанные пассажирские поезда постепенно вводятся в график. Кроме того, в связи с восстановлением движения поездов по временной схеме на участке Туапсе - Горячий Ключ оперативным штабом принято решение о назначении дополнительных поездов. Их перечень и время отправления будет разработан в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, возобновлено ночью в субботу по временной схеме. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено.

Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов.

Как сообщалось, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 (береговой устой) моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга - Сочи и обвал земляного полотна произошел в ночь на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. Разрушено около 200 кв. м. автодороги.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.