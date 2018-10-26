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Россия испытала системы для подавления спутников

27.10.2018 14:26 — Разное | Интерфакс  
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В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс "Тирада-2С" проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации", - сказал он, не уточнив подробностей.

По его словам, комплекс будет управляться при помощи специалистов-операторов.

В январе 2018 года собеседник "Интерфакса" сообщал, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

"Один из проектов - "Тирада-2". Опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году", - сказал он.

По его словам, данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. "Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект", - сказал он.

В августе на форуме "Армия 2018" публично был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи "Тирада-2.3". По данным военного ведомства, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году. Исполнитель контракта - Владимирский завод "Электроприбор".

О том, что РФ работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С".

 
 
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В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник "Интерфакса" в...
 
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