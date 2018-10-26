С 29 октября вырастут штрафы за некоторые нарушения. За что белорусов будут жестче наказывать рублем

С 29 октября в Беларуси изменятся размеры штрафов за многие нарушения, а также появятся новые штрафы. К примеру, введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках. Изменятся размеры штрафов за некоторые налоговые нарушения. Изменения также затронут незаконные расчеты валютой, а также разглашения персональной информации.

Эти новшества предусмотрены изменениями в кодекс об административных правонарушениях, а также в процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с 29 октября изменятся размеры штрафов в Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коммунальников будут наказывать рублем за лишние суммы в жировках

С 29 октября введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках. Так, должностным лицам организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, грозит предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин (до 49 рублей).

Наказывать рублем будут не только за лишние суммы в жировках населения, но и арендаторов, лизингополучатей жилого помещения, членов организации застройщиков, дольщиков, заключивших договор, предусматривающий передачу им во владение и пользование объекта долевого строительства.

Поводом для штрафа могут стать в том числе начисленные в жировки суммы с превышением за основные и дополнительные ЖКУ, а также суммы за дополнительные услуги, на оказание которых не заключался договор.

Вырастут штрафы за оплату товаров и услуг валютой

Вырастут также размеры штрафов за незаконные расчеты за товары и услуги валютой. Сейчас штраф предусмотрен за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, он составляет для физлица до 50 базовых величин.

С 29 октября наказывать рублем также будут и за использование ценных бумаг или платежных документов в иностранной валюте с нарушением валютного законодательства. При этом размер штрафа для физлица составит от 50 до 100 базовых величит. Такой же штраф будет и за незаконные расчеты валютой за товары и услуги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ддя ИП и юрдиц за эти нарушения предусмотрено наказание от 100 до 200 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без

конфискации.

«Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации», — говорится в документе.

Штрафы за разглашение персональных данных

Поправки в КоАП также предусматривают введение административной ответственности за умышленное незаконное разглашение персональных данных "лицом, которому известны эти сведения в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если в этих деяниях нет состава преступления". За совершение таких действий в новой редакции предусмотрено наложение штрафа от 4 до 20 базовых величин, отмечают в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

«Привлечение к административной ответственности будет осуществляться при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо его законного представителя, — уточняют в ведомстве. — Правом составления протоколов об административных правонарушениях в перечисленных случаях наделены сотрудники органов внутренних дел. Рассматривать дела по таким административным нарушениям будет исключительно суд».

Сейчас в кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за «умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца лицом, которому такая коммерческая или иная тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если это деяние не влечет уголовной ответственности».

Вырастут штрафы за некоторые налоговые нарушения

В Беларуси вырастут с 29 октября также и размеры налагаемых штрафов за некоторые налоговые нарушения. Новшества касаются административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов.

К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Изменятся также размеры штрафов за «провод» денег мимо кассового терминала. Физлицо с 29 октября сможет получить штраф от двух до тридцати базовых величин, ИП — от пяти до пятидесяти базовых величин, а юрлицо — до ста базовых величин. Сейчас штрафы как для физлиц, так для ИП и юрлиц составляют от 2 до 50 базовых величин.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Введут запрет на посещение стадионов

В Беларуси с 29 октября введут новый вид административного взыскания — запрет на посещение стадионов. Так, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений будет применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений.

Нарушения антимонопольного законодательства и недобросовестная конкуренция

Штрафы за уклонение ИП или должностного лица юрлица от исполнения предписания антимонопольного органа либо представление заведомо ложной также вырастут, они составят от двадцати до ста базовых величин (от 490 до 2450 рублей). Сейчас — от 20 до 50 базовых величин.

Изменениями также предусмотрена административная ответственность для ИП и должностных лиц юрлиц за недобросовестную конкуренцию, а также за злоупотребление доминирующим положением.

Какие еще изменения ожидают белорусов с 29 октября?

Внесены изменения также касательно уничтожения либо повреждение леса, его загрязнения, а также незаконной вырубки леса. Есть новшества по штрафам за нарушение сроков регистрации оружия. Отдельные изменения касаются нарушений требований в области ветеринарной деятельности.