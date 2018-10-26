Команда «ВелоГродно» завоевала третье командное место в серии гонок в Польше

Команда «ВелоГродно» сформировалась при ООВ «ВелоГродно» два года назад и теперь здесь постоянный состав. Велосипедисты достойно представляли Гродно на соревнованиях, а в их копилке не только командная награда, но и личные победы. За этот велогод в велосипедной жизни и города, и региона произошло много событий: от соревнований до инфраструктурных проектов.





Об успехах и проблемах этого велосезона говорили на заседании ООВ «ВелоГродно» — официально сезон велосипедисты закрыли, но это совсем не означает, что колеса стоит спрятать до весны. Кстати, в качестве спикеров на встрече выступили лучшие члены команды.

Среди основных проблемы соревновательных велопроектов в регионе, которые проявили себя в этом сезоне, эксперты назвали недостаточное количество энтузиастов, которые готовы заниматься организацией соревнований. Конечно, не хватает и спонсорской поддержки, потому что к серьезным соревнованиям, нужно тщательная подготовка, которая требует немалых затрат. Однако, в приоритете все же люди, горящие этой велоидеей.





Александр Милянтей, Координатор спортивного клуба рассказал:

– Например, Виктор Кустинский показал отличный результат в марафоне. Из 417 участников стал 8 по итогу сезона. Стоит отметить, что у нас в команде есть и совсем юные участники Александру Лепеше 12 лет, Кириллу Марчику 13. Они тоже принесли очки команде.





Егор Просвирин поделился впечатлениями от сезона:

– Самое главное достижение этого года не все места, которые я получил, а то, что вся моя семья села на велосипед: жена, трое детей и моя мама. Велосипед в нашей жизни есть, и его никто не заберет, он уже никуда не исчезнет, – поделился спортсмен.





Сергей Никулин, участник велокоманды:

– Амбиции были большие у команды на этот сезон, потому что велосипедисты собралась сильные. Очень рад, что выступаю за Гродно, соскучился, потому что долгое время катал за польскую команду. Почему не поднялись выше? Есть ряд причин, объективных и субъективных. Например, было пару раз, что у гонщиков ломались машины, и они не могли попасть на соревнования. У кого-то цепи слетали, шины прокалывалась. Всякое бывало, но в целом мы отлично откатали этот сезон.





Алеся Семашко рассказала о том, как откатала этот сезон:

– Я только в этом году вступила в команду. Впечатлений море от каждой гонки. Не скажу, что все давалось легко, часто приходилось ехать через силу, но это мне и нравится. Возможность преодолеть себя, превзойти прошлые достижения – это большого стоит.

Валерий Кривель доволен прошедшим сезоном:

– Да, я несомненно рад моим победам, и тому что они принесли очки команде. Но это не повод расслабляться. Нужно еще больше тренировок, чтобы в следующем году стать первыми.