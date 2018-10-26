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Ваганову не отдали шушарский GM

27.10.2018 16:14 — Разное | Ежедневник  
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Ваганову не отдали шушарский GM

newday.by

Перезапуском петербургского завода General Motors (GM) в Шушарах займется не белорусский «Юнисон», а российская компания.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга со ссылкой на главу комитета Максима Мейксина.

"Проектом (завод GM в Шушарах) будет заниматься российская, а не белорусская компания", - сказали в комитете.

Ранее стало известно, что белорусско-британское автомобильное предприятие ЗАО "Юнисон" (ее владелец – бизнесмен Алексей Ваганов), представители которого несколько лет назад вели переговоры по использованию производственной площадки завода GM в Петербурге, инициировало встречу с администрацией города.

26 октября вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан и председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин обсудили с потенциальными инвесторами завода GM в Шушарах планы по проекту. Мовчан подтвердил на встрече заинтересованность в возобновлении производства, но от дальнейших комментариев отказался.

GM полностью остановил и законсервировал производство на заводе в Петербурге 1 июля 2015 года. Производство полного цикла было остановлено после того, как концерн объявил о реструктуризации бизнеса в России.

Завод GM в Петербурге был открыт в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в 300 млн долларов. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тыс. машин, а к 2018 году - достичь локализации производства в 60%.

 
 
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Перезапуском петербургского завода General Motors (GM) в Шушарах займется не белорусский «Юнисон», а российская компания.
 
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