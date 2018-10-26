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В Минске закончилось Brands Fashion Show. Смотрите, во что одеты модели и гости

27.10.2018 16:42 — Разное | KYKY  
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25 и 26 октября любители моды фотографировались и смотрели на красивых людей в Falcon Club − там прошёл четвёртый сезон Brands Fashion Show. Зрители посмотрели на 11 модельных показов, самым звёздным из которых был выход известных спортсменов в одежде от Олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Но и остальные модельеры заслуживают внимания − было даже два детских показа. Смотрите в инстаграм-подборке, какие наряды показали дизайнеры из разных стран (не только Беларуси и России).

Впервые на Brands Fashion Show выступали AtelietElle (дизайнеры Анастасия и Елена Позняк), Алена Горецкая (бренд Alena Goretskaya и модный дом Papilio), российско-беларуский бренд Condra Deluxe (дизайнер Ольга Кондратюк). Ну, и Домрачева, конечно. 

Выступило немало и постоянных участников шоу: дизайнер Юлия Латушкина, «Ежевика» (дизайнер Ольга Дейко), латвийский бренд Coo Culte и итальянский Patrizia Pepe (дизайнер Патриция Бамби). Детскую моду показали Nagorny Model School и Marcelino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ANNA BEST

 
 
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25 и 26 октября любители моды фотографировались и смотрели на красивых людей в Falcon Club − там прошёл четвёртый сезон Brands Fashion Show. Зрители посмотрели на 11 модельных...
 
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