Друг сердечный: чем полезен боярышник

Народные целители и дипломированные врачи едины во мнении: качественная настойка боярышника и правильные дозы – эффективное средство от 100 болезней, сообщает телеканал «МИР 24».

Ее также применяют для терапии: сердечно-сосудистой системы, давления, неврозов, бессонницы, и даже для лечения аллергии. Несмотря на то, что репутацию этого недорогого и доступного средства давно подпортили охотники за спиртовой составляющей – природную силу не залить суррогатами. Именно в красных плодах содержатся десятки витаминов, холинов, дубильных веществ, эфирных масел, минеральных элементов, органических кислот.