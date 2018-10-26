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Друг сердечный: чем полезен боярышник

27.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Народные целители и дипломированные врачи едины во мнении: качественная настойка боярышника и правильные дозы – эффективное средство от 100 болезней, сообщает телеканал «МИР 24».

Ее также применяют для терапии: сердечно-сосудистой системы, давления, неврозов, бессонницы, и даже для лечения аллергии. Несмотря на то, что репутацию этого недорогого и доступного средства давно подпортили охотники за спиртовой составляющей – природную силу не залить суррогатами. Именно в красных плодах содержатся десятки витаминов, холинов, дубильных веществ, эфирных масел, минеральных элементов, органических кислот.

Спиртовая вытяжка из плодов обладает удивительной силой. Если, все же, перед «градусами» предубеждение и недоверие, можно толочь, сушить, заваривать сами ягоды и готовить отвары, настои, компрессы, примочки.



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В красных плодах содержатся десятки витаминов, холинов, дубильных веществ, эфирных масел, минеральных элементов, органических кислот.
 
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