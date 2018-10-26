Стало известно расписание самого быстрого поезда из Минска в Гродно

Новый поезд бизнес-класса Минск — Гродно, который назначен с 9 декабря 2018 года, будет самым быстрым на данном участке Белорусской железной дороги.

Как сообщалось ранее, поезд бизнес-класса назначен в сообщении Минск—Гродно моторвагонным подвижным составом — это будет дизельный состав, поскольку участок от Молодечно до Гродно не электрифицирован. Время отправления со станции Гродно — в 06:39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский — в 10:42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский — в 15:30, прибытие на станцию Гродно — в 19:38. Таким образом, из Минска до Гродно или наоборот можно будет добраться за четыре часа и несколько минут. Для сравнения: у маршрутных такси в том же направлении время в пути составляет около 3 часов 50 минут — как добавляют перевозчики, «при нормальных погодных условиях и отсутствии форс-мажорных обстоятельств».

Теперь подробности о расписании. Форматы бизнес-класса и эконом-класса в железнодорожном сообщении отличаются скоростью движения поездов и количеством остановок в населенных пунктах. Новый поезд Минск — Гродно будет делать в пути всего три минутные остановки — на станциях Молодечно, Лида и Мосты.

Напомним: скоростной поезд между Минском и Гродно появился в расписании Белорусской железной дороги в связи с введением с 9 декабря нового графика движения поездов на 2018/2019 год. В настоящее время «рекорд» преодоления расстояния между этими двумя станциями принадлежит поезду межрегиональных линий эконом-класса — 4 часа 49 минут. В пресс-службе БЖД подчеркивают, что при формировании нового графика внимание, в частности, уделялось «расширению маршрутной сети как в международном сообщении, так и внутри республики».

Вместе с тем очевидно, что новый поезд не перекроет кислород расторопным маршрутчикам, которые нынче отправляют микроавтобусы из столицы в областной центр и обратно каждые полчаса. Еще одним козырем для них является то, что вот-вот завершится реконструкция автомобильной трассы М6 Минск — Гродно: шоссе на всем своем протяжении станет четырехполосным, и передвижение по нему станет более удобным и высокоскоростным.