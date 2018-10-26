29 октября состоится встреча Главы государства с активистами БРСМ



В день празднования 100-летия ВЛКСМ, 29 октября, во Дворце Независимости состоится встреча Главы государства А. Г. Лукашенко с активистами БРСМ – продолжателями традиций ВЛКСМ.

Мы пообщались с представителем нашего района Юлией Владимировной Драбович, первым секретарем Ивьевского районного комитета ОО «БРСМ», и узнали, что же она чувствует, чего ожидает от такого важного и, несомненно, ответственного события.

«Я считаю, что особая ценность таких мероприятий – в обмене опытом, наработками. Очень хочется услышать мнение президента о качестве нынешней работы с молодежью, его идеи как строить эту работу в дальнейшем, на каких принципах основываться. Еще, помимо мнения о итогах работы, хотелось бы узнать и о его мыслях на дальнейшую перспективу, какую он видит молодежь будущего и чего ждет от нее, ну а мы, в свою очередь, уже постараемся воплотить все поставленные задачи в жизнь. Также я буду очень рада встретить своих давних коллег, познакомиться с новыми. А Минск, пропитанный историей и напоминающий о величии нашей страны, как место проведения мероприятия, даст мощный положительный заряд для работы».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.