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"Крумкачы" и фарм-клуб брестского "Динамо" досрочно оформили выход в первую лигу
НФК «Крумкачы» и ФК «Рух» за два тура до окончания чемпионата Беларуси во второй лиге оформили выход в первую лигу. «Вороны» в 28-м туре обыграли «Горки» (1:0), а брестчане одолели «Энергетик-БГАТУ» (2:0).
Отметим, что эти команды спорят за лидерство в турнирной таблице. За два тура до финиша «Рух» на одно очко опережает «Крумкачоý».
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Эти команды спорят за лидерство в турнирной таблице.
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