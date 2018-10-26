"Крумкачы" и фарм-клуб брестского "Динамо" досрочно оформили выход в первую лигу

НФК «Крумкачы» и ФК «Рух» за два тура до окончания чемпионата Беларуси во второй лиге оформили выход в первую лигу. «Вороны» в 28-м туре обыграли «Горки» (1:0), а брестчане одолели «Энергетик-БГАТУ» (2:0).



Фото: ФК «Рух»

Отметим, что эти команды спорят за лидерство в турнирной таблице. За два тура до финиша «Рух» на одно очко опережает «Крумкачоý».

Скриншот с сайта ФК «Рух»