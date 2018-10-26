Осторожно: воруют знаки

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Мстиславль — город, стоящий на перекрёстках множества дорог. Ежедневно по его улицам проезжает огромное количество легковых и грузовых автомобилей. Много автомобилистов и среди мстиславчан. И если спросить у любого из них, что важно знать, становясь участником дорожного движения, каждый из них, не задумываясь, ответит: Правила дорожного движения. Ведь от этих знаний зависит безопасность на дороге каждого человека. Водитель, садясь за руль, должен хорошо владеть ПДД, а значит, отлично ориентироваться на дороге при помощи специальной разметки и дорожных знаков. Без них было бы трудно разобраться в той или иной ситуации, а водители не смогли бы понять, кому уступать проезд на определённом участке трассы. Не зря их называют «азбукой» дорожного движения. Они помогают регулировать и организовывать движение машин и пешеходов. Знаки облегчают работу водителей, помогают им и пешеходам правильно ориентироваться.

Поэтому если мы представим на минуту, что эти знаки исчезли, то на дороге произойдёт много аварий и опасных ситуаций. Дорожные службы ежедневно следят за тем, чтобы магистрали содержались в хорошем состоянии. Каждый район стремится поддерживать порядок на дорогах республиканского и местного значения.





В Год малой родины благоустройство и наведение чистоты выходит на первый план. Беларусь должна поддерживать имидж чистой и ухоженной страны с ровными и ухоженными дорогами. Мстиславский район уже активно подключился к процессу наведения порядка. Этому призваны способствовать месячники по благоустройству. Мы заглядываем в самые отдалённые уголки нашего района, где нужно приложить немало усилий, чтобы привести всё в надлежащее состояние.

Однако есть одна проблема, которая касается больше менталитета наших граждан. Конечно, у белорусов много положительных качеств, но встречаются люди, которые иногда бездумно и равнодушно наносят ущерб району, даже не задумываясь об этом. Как показывает время, из года в год несознательные граждане, в том числе и некоторые жители мстиславщины, постоянно портят дорожные знаки и разметку. Они наносят убытки как дорожным организациям, так и подвергают опасности водителей, которые могут попасть в ДТП из-за того, что просто отсутствовал дорожный предупреждающий знак.





— Самое обидное, что таких нарушителей тяжело схватить за руку, — рассказывает главный инженер КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ-174 Леонид Новиков. — Из года в год наши знаки «расстреливают» или попросту воруют. Я уже не говорю о том, что некоторые граждане считают нормальным выбрасывать домашний мусор в урны возле остановок или просто оставлять его возле скамеек.

Леонид Викторович привёл несколько вопиющих фактов, которые почти постоянно имеют место быть на вверенных организации дорогах. Например, если знаки находятся возле лесополосы, то их часто «расстреливают», т.е. горе-охотники вместо того чтобы искать более подходящую мишень, просто берут под прицел первый попавшийся им знак на пути. В итоге вместо дорожного знака — решето. А ведь они также стоят денег.

Главный инженер вспоминает, как недавно он ехал по делам в карьер у д. Парадино. Вдоль трассы, как обычно, стояли дорожные знаки. А когда он возвращался обратно, то один из знаков уже лежал на земле, а железные забетонированные стойки попросту исчезли.

Не меньше страдают временные дорожные знаки, которые используют работники ДРСУ-174 во время проведения различных ремонтных работ. Особым спросом пользуются знаки именно круглой формы. Леонид Викторович отмечает, что это создаёт большую проблему. Если водитель в тёмное время суток будет двигаться по дороге, где производится ремонт, может случиться аварийно-опасная ситуация. Те, кто портит и ворует дорожные знаки, скорее всего ставят на первый план собственные интересы, а не жизни людей.

Страдают от вандализма и знаки с названиями населённых пунктов. Пару месяцев назад работникам ДРСУ-174 пришлось ремонтировать такие указатели в аг. Мишни и Ходосы. Здесь кто-то в прямом смысле выбил стойки с названием населённого пункта из земли.

Многие неравнодушны к светоотражателям, которые жизненно необходимы во время движения автомобиля в тёмное время суток. Довольно часто их в прямом смысле слова «отдирают» от столбиков, которые обозначают поворот на обочине, даже умудряются снимать с железных ограждений мостов катафоты.

Кстати, это большая проблема не только для ДРСУ-174, но и ДЭУ-79. Дорожники, которые контролируют магистрали республиканского значения, страдают от этого не меньше своих коллег. Бывало такое, что некоторые жители умудрялись пускать на собственные нужды деревянные щиты и снегомеры, которые ставят вдоль дорог в зимнее время.

Бороться с этим явлением нужно, но вот только как? Некоторые дорожники уверены, что пока сами люди не поменяют своё отношение к дорогам, ничего не изменится.

Каждый из нас пользуется дорогами и трассами, так что этот вопрос касается каждого человека. Нам стоит задуматься, к чему могут привести подобные явления. Ведь под каждый знак охрану не поставишь и камеру не разместишь. Вот и остаётся рассчитывать на то, что культурный уровень людей поменяется. Ведь говорят же, что надежда умирает последней.