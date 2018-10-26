Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, при прояснениях - от 0 до минус 2, днем - плюс 3-8 градусов, по югу - до 10 градусов тепла.
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До 10 градусов тепла прогнозируется синоптиками по югу Беларуси 28 октября
27.10.2018 17:25 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, при прояснениях - от 0 до минус 2, днем - плюс 3-8 градусов, по югу - до 10 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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