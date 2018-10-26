Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman

Новости России. Обаятельные участницы шоу Comedy Woman дарят хорошее настроение зрителем уже десять лет. Первый выпуск программы на экраны вышел в 2008 году, с тех пор шоу приобрело успех.

Все это время девушки показывали номера, которые были не только смешными, но и ироничными. У каждой участницы Comedy Woman есть определенное амплуа.

За время существования проекта некоторые девушки покинули шоу, однако костяк артистов остается неизменным.

Мы посмотрели, как сейчас выглядят шоу Comedy Woman и как они изменились со времен КВН.

Екатерина Варнава



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/kativarnava

Наталия Медведева



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/natalymedvedeva

Марина Федункив

В интервью нашему телеканалу актриса рассказала о своих амплуа, активности в соцсетях и мечтах ( читать далее ).



Фото: скриншот из видео



Фото: instagram.com/marina_phedunkiv

Мария Кравченко

«Любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся». Большое интервью Марии Кравченко о Comedy Woman и кино

В этом интервью Мария рассказала, что ее образ в проекте отличается о того, какая она в жизни.



Фото: скриншот из видео