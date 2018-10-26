Аллея добра и милосердия. В Лошицком парке высадили деревья в честь 100-летия системы социальной защиты

Новости Беларуси. Деревья высадили в честь 100-летия системы социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Лошицкий парк украшают ясени и рябины. Они символизируют силу духа, стойкость и милосердие.

В акции приняли участие ветераны труда, многодетные родители и сотрудники домов-интернатов. Всего в Минске 27 октября высадили по разным адресам около 500 деревьев и 1,5 тысячи кустарников.



