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Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

27.10.2018 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в XII Hеспубликанских соревнованиях среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет – 6:2.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Увлекательные ледовые баталии 27 октября развернулись на малой площадке «Чижовка-Арены» между дружиной главы государства и хоккеистами из Минской области. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко.

Эмоциональная игра держала зрителей в напряжении. Счет матча открыла ледовая дружина «белых». Шайбу в ворота забросил нападающий Александр Бурмистронок.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Александр Бурмистронок, нападающий хоккейной команды Минской области:
Очень приятно, что получилось забить. Очень интересно играть с этой командой, потому что в ней собраны очень хорошие мастера, у которых опыт игры в НХЛ, КХЛ, олимпиаде, сборной Беларуси. Поэтому очень интересно проверить, что мы стоим на этой уровне.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

В общую зачетную копилку своей дружины вклад внес и глава государства. Александра Лукашенко забил третью командную шайбу во втором периоде матча.

Завершилась игра уже по сложившейся традиции общим фото на память. Также болельщикам подарили игрушки.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в XII Hеспубликанских соревнованиях среди любителей, сообщили в программе Новости «24...
 
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