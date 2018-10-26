Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в XII Hеспубликанских соревнованиях среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет – 6:2.









Увлекательные ледовые баталии 27 октября развернулись на малой площадке «Чижовка-Арены» между дружиной главы государства и хоккеистами из Минской области. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко.

Эмоциональная игра держала зрителей в напряжении. Счет матча открыла ледовая дружина «белых». Шайбу в ворота забросил нападающий Александр Бурмистронок.





Александр Бурмистронок, нападающий хоккейной команды Минской области:

Очень приятно, что получилось забить. Очень интересно играть с этой командой, потому что в ней собраны очень хорошие мастера, у которых опыт игры в НХЛ, КХЛ, олимпиаде, сборной Беларуси. Поэтому очень интересно проверить, что мы стоим на этой уровне.









В общую зачетную копилку своей дружины вклад внес и глава государства. Александра Лукашенко забил третью командную шайбу во втором периоде матча.

Завершилась игра уже по сложившейся традиции общим фото на память. Также болельщикам подарили игрушки.



