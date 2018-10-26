Какой будет цена на газ в 2019 году?

Об этом сказал в Гомеле министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.





Он напомнил, что согласно договоренностям от апреля 2017 года, стороны должны до 1 июля 2019 года подготовить соответствующий проект международного договора по внесению изменений в ценовое соглашение, которое должно предусматривать подходы по формированию цены на газ с 1 января 2020 года до создания единого рынка газа.





Министр не стал говорить, о какой цене может идти речь, отметив лишь, что «переговоры ведутся».









В апреле 2017 года Беларусь и Россия договорились, что цена газа для синеокой в 2018 и 2019 годах составит $129 и $127 за 1 тыс. кубометров.



