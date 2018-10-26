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Какой будет цена на газ в 2019 году?

27.10.2018 17:26 — Разное | Партизан  
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Специализированная рабочая группа, созданная на базе министерств энергетики Беларуси и России, должна до 1 января 2019 года подготовить предложения по формированию цены на российский газ для Беларуси с 2020 года.

Об этом сказал в Гомеле министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Он напомнил, что согласно договоренностям от апреля 2017 года, стороны должны до 1 июля 2019 года подготовить соответствующий проект международного договора по внесению изменений в ценовое соглашение, которое должно предусматривать подходы по формированию цены на газ с 1 января 2020 года до создания единого рынка газа.

Министр не стал говорить, о какой цене может идти речь, отметив лишь, что «переговоры ведутся».


В апреле 2017 года Беларусь и Россия договорились, что цена газа для синеокой в 2018 и 2019 годах составит $129 и $127 за 1 тыс. кубометров.


 
Теги: Гомель
 
 
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Специализированная рабочая группа, созданная на базе министерств энергетики Беларуси и России, должна до 1 января 2019 года подготовить предложения по формированию...
 
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