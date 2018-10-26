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В Стамбуле открывается самый большой в мире аэропорт. Каким он будет?

27.10.2018 16:51 — Разное | Партизан  
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29 октября в Стамбуле (Турция) начнёт работу новый аэропорт, который станет самым крупным в мире. Планируется, что аэропорт будет способен обслуживать около 200 миллионов пассажиров ежегодно.
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На территории аэропорта будет аж 6 взлётно-посадочных полос, полёты с него будут осуществляться в 350 направлениях, пишет Наша нива.
Аэропорт, который находится в европейской части Стамбула, будет занимать площадь 76,5 квадратных километров (почти как Барановичи).
Около аэропорта будет находиться около 40 тысяч парковочных мест для машин (почти как население Вокловыска), а мест для ожидания внутри будет около 20 тысяч.

Строители обещают, что аэропорт будет не только самым большим, но и самым технологичным. В новом аэропорте будет около 3 тысяч экранов и мониторов, будут использоваться такие технологии, как A-CDM (автоматическая система принятия решений), VR (виртуальная реальность), смарт-киоски, автоматические системы управления очередью и другие.

Впечатляет и сверхтехнологичный отель, который построен при аэропорте. В нём будет 451 номер. Номера полны инноваций: диваны превращаются в кровати одним нажатием кнопки; панель управления предлагает несколько различных осветительных устройств, управлять всем можно через мобильные устройства.

Стоимость строительства этого аэропорта составила 12 миллиардов долларов.

 
 
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29 октября в Стамбуле (Турция) начнёт работу новый аэропорт, который станет самым крупным в мире. Планируется, что аэропорт будет способен обслуживать около 200...
 
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