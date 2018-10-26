В Стамбуле открывается самый большой в мире аэропорт. Каким он будет?

пишет Наша нива. На территории аэропорта будет аж 6 взлётно-посадочных полос, полёты с него будут осуществляться в 350 направлениях,Наша нива.

Аэропорт, который находится в европейской части Стамбула, будет занимать площадь 76,5 квадратных километров (почти как Барановичи).

Около аэропорта будет находиться около 40 тысяч парковочных мест для машин (почти как население Вокловыска), а мест для ожидания внутри будет около 20 тысяч.





Строители обещают, что аэропорт будет не только самым большим, но и самым технологичным. В новом аэропорте будет около 3 тысяч экранов и мониторов, будут использоваться такие технологии, как A-CDM (автоматическая система принятия решений), VR (виртуальная реальность), смарт-киоски, автоматические системы управления очередью и другие.





Впечатляет и сверхтехнологичный отель, который построен при аэропорте. В нём будет 451 номер. Номера полны инноваций: диваны превращаются в кровати одним нажатием кнопки; панель управления предлагает несколько различных осветительных устройств, управлять всем можно через мобильные устройства.





Стоимость строительства этого аэропорта составила 12 миллиардов долларов.