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Ученые раскрыли удивительную тайну голубоглазых людей

27.10.2018 16:30 — Разное | Партизан  
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Об этом рассказали историки из США.


Оказывается, изначально люди были только кареглазые. Только после тысячелетий эволюции появились первые приматы, цвет глаз которых был небесных оттенков, пишет сайт Белновости.

Данный факт подтвердили и экспертизы, в которых генетики извлекли ДНК первобытных людей. 

В древние времена голубоглазые люди казались настоящим чудом. Язычники сравнивали таких женщин с ведьмами и даже совершали расправу над ними.

Сейчас таким явлением уже никого не удивишь. С того момента, по словам ученых, прошло более 15 тысяч лет.


 
 
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