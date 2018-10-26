Ученые раскрыли удивительную тайну голубоглазых людей





пишет сайт Белновости. Оказывается, изначально люди были только кареглазые. Только после тысячелетий эволюции появились первые приматы, цвет глаз которых был небесных оттенков,сайт Белновости.





Данный факт подтвердили и экспертизы, в которых генетики извлекли ДНК первобытных людей.





В древние времена голубоглазые люди казались настоящим чудом. Язычники сравнивали таких женщин с ведьмами и даже совершали расправу над ними.





Сейчас таким явлением уже никого не удивишь. С того момента, по словам ученых, прошло более 15 тысяч лет.



