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5 чудом выживших людей, возле которых оказались смерть и видеокамера

27.10.2018 16:10 — Разное | Партизан  
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Если про кого и можно сказать "родились в рубашке", так это точно про героев нашей подборки. Глядя на то, что с ними произошло, действительно можно поверить, что чудеса существуют.

Среди этих счастливчиков в том числе выжившие после схода лавины и крушения самолёта, пишет Лайф.ру. Что удивительно, их спасение попало на видео. И это зрелище достойно внимания, если у вас крепкие нервы.
Съёмочная команда выжила при сходе лавины, хребет Каракорум, Пакистан, 2018 г.

52-летний испанский режиссёр Пако Розес со своей командой отправился на съёмки документального фильма "1000 чашек чая" в Пакистан. Во время восхождения на гору на них внезапно обрушилась лавина. Бежать было уже поздно — через считанные минуты их уже поглотило одеяло из снега, камней и льда. Группе повезло, что рядом были валуны, за которыми они практически спрятались от смерти. Но, кроме того что кинематографисты выжили, им ещё и удалось снять потрясающий завораживающий ролик, где на них несётся стихия — огромный белоснежный поток. Несмотря на пугающий опыт, команда рассчитывает продолжить съёмки.

Пилот Брайан Бьюс выжил при крушении самолёта в Канаде, 2010 г. Видео: twitter/ SafetyFlrst

36-летний пилот Брайан Бьюс выполнял обычный тренировочный полёт во время подготовки к авиашоу на истребителе CF-18. Но его манёвры внезапно закончились тем, что самолёт резко стал терять высоту и полетел носом вниз. За мгновения до столкновения самолёта с землёй лётчику удалось катапультироваться. Он приземлился неподалёку от огненного шара, в который превратился взорвавшийся летательный аппарат. Мужчину экстренно доставили в больницу, ему удалось выжить.

Гонщица выбралась из взорвавшегося на трассе болида, США, 2017 г.

Видео: youtube/Courtney Force walks away from HUGE explosion in Epping

Дочь звезды дрэг-рейсинга — спринтерских гоночных соревнований — Джона Форса не могла не пойти по его стопам. Только для Кортни Форс гонки едва не обернулись трагедией на глазах у тысяч зрителей. На одном из соревнований болид 28-летней спортсменки взорвался на скорости в 530 км/ч и врезался в ограждение. Но девушка не только выжила, но и сама выбралась из разбитой машины. А на следующий день заняла второе место в финальном соревновании.

Альпинист выжил в Гималаях после падения в расщелину глубиной 25 метров, 2014 г.



Американский профессор и альпинист Джон Олл взбирался на гору Хилунг в Непале и находился на высоте 6 тыс. метров над уровнем моря. Мужчина оступился и упал в расщелину, вывихнув плечо, сломал пять рёбер, колено и локоть. А спасся Джон благодаря "Фейсбуку". В какой-то момент он обнаружил, что есть сигнал сотовой сети, и разместил в соцсети призыв о помощи. Кроме того, альпинист снимал происходящее с ним на видео.

Мотоциклисты перелетели через машину и отделались травмами. Украина, 2018 г

Авария произошла в городе Виноградове Закарпатской области. Двое парней перелетели через легковой автомобиль, который, предположительно, "не предоставил преимущества в движении" при повороте на боковую улицу. Мотоциклист и его пассажир вверх тормашками перелетели через машину. Один из них несколько раз перевернулся в воздухе, оба приземлились на пыльную обочину. И парням действительно очень повезло. Пострадавшие даже не потеряли сознание и отделались лёгкими травмами.


 
 
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Если про кого и можно сказать "родились в рубашке", так это точно про героев нашей подборки. Глядя на то, что с ними произошло, действительно можно поверить, что...
 
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