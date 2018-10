5 чудом выживших людей, возле которых оказались смерть и видеокамера

Съёмочная команда выжила при сходе лавины, хребет Каракорум, Пакистан, 2018 г.

52-летний испанский режиссёр Пако Розес со своей командой отправился на съёмки документального фильма "1000 чашек чая" в Пакистан. Во время восхождения на гору на них внезапно обрушилась лавина. Бежать было уже поздно — через считанные минуты их уже поглотило одеяло из снега, камней и льда. Группе повезло, что рядом были валуны, за которыми они практически спрятались от смерти. Но, кроме того что кинематографисты выжили, им ещё и удалось снять потрясающий завораживающий ролик, где на них несётся стихия — огромный белоснежный поток. Несмотря на пугающий опыт, команда рассчитывает продолжить съёмки.

36-летний пилот Брайан Бьюс выполнял обычный тренировочный полёт во время подготовки к авиашоу на истребителе CF-18. Но его манёвры внезапно закончились тем, что самолёт резко стал терять высоту и полетел носом вниз. За мгновения до столкновения самолёта с землёй лётчику удалось катапультироваться. Он приземлился неподалёку от огненного шара, в который превратился взорвавшийся летательный аппарат. Мужчину экстренно доставили в больницу, ему удалось выжить.

Гонщица выбралась из взорвавшегося на трассе болида, США, 2017 г.

Видео: youtube/Courtney Force walks away from HUGE explosion in Epping