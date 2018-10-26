5 чудом выживших людей, возле которых оказались смерть и видеокамера

пишет Лайф.ру. Что удивительно, их спасение попало на видео. И это зрелище достойно внимания, если у вас крепкие нервы. Среди этих счастливчиков в том числе выжившие после схода лавины и крушения самолёта,Лайф.ру. Что удивительно, их спасение попало на видео. И это зрелище достойно внимания, если у вас крепкие нервы.

Съёмочная команда выжила при сходе лавины, хребет Каракорум, Пакистан, 2018 г.





52-летний испанский режиссёр Пако Розес со своей командой отправился на съёмки документального фильма "1000 чашек чая" в Пакистан. Во время восхождения на гору на них внезапно обрушилась лавина. Бежать было уже поздно — через считанные минуты их уже поглотило одеяло из снега, камней и льда. Группе повезло, что рядом были валуны, за которыми они практически спрятались от смерти. Но, кроме того что кинематографисты выжили, им ещё и удалось снять потрясающий завораживающий ролик, где на них несётся стихия — огромный белоснежный поток. Несмотря на пугающий опыт, команда рассчитывает продолжить съёмки.





Видео : twitter/ SafetyFlrst Пилот Брайан Бьюс выжил при крушении самолёта в Канаде, 2010 г.





36-летний пилот Брайан Бьюс выполнял обычный тренировочный полёт во время подготовки к авиашоу на истребителе CF-18. Но его манёвры внезапно закончились тем, что самолёт резко стал терять высоту и полетел носом вниз. За мгновения до столкновения самолёта с землёй лётчику удалось катапультироваться. Он приземлился неподалёку от огненного шара, в который превратился взорвавшийся летательный аппарат. Мужчину экстренно доставили в больницу, ему удалось выжить.





Гонщица выбралась из взорвавшегося на трассе болида, США, 2017 г.





Видео: youtube/Courtney Force walks away from HUGE explosion in Epping Видео: youtube/Courtney Force walks away from HUGE explosion in Epping





Дочь звезды дрэг-рейсинга — спринтерских гоночных соревнований — Джона Форса не могла не пойти по его стопам. Только для Кортни Форс гонки едва не обернулись трагедией на глазах у тысяч зрителей. На одном из соревнований болид 28-летней спортсменки взорвался на скорости в 530 км/ч и врезался в ограждение. Но девушка не только выжила, но и сама выбралась из разбитой машины. А на следующий день заняла второе место в финальном соревновании.





Альпинист выжил в Гималаях после падения в расщелину глубиной 25 метров, 2014 г.











Американский профессор и альпинист Джон Олл взбирался на гору Хилунг в Непале и находился на высоте 6 тыс. метров над уровнем моря. Мужчина оступился и упал в расщелину, вывихнув плечо, сломал пять рёбер, колено и локоть. А спасся Джон благодаря "Фейсбуку". В какой-то момент он обнаружил, что есть сигнал сотовой сети, и разместил в соцсети призыв о помощи. Кроме того, альпинист снимал происходящее с ним на видео. Американский профессор и альпинист Джон Олл взбирался на гору Хилунг в Непале и находился на высоте 6 тыс. метров над уровнем моря. Мужчина оступился и упал в расщелину, вывихнув плечо, сломал пять рёбер, колено и локоть. А спасся Джон благодаря "Фейсбуку". В какой-то момент он обнаружил, что есть сигнал сотовой сети, и разместил в соцсети призыв о помощи. Кроме того, альпинист снимал происходящее с ним на видео.





Мотоциклисты перелетели через машину и отделались травмами. Украина, 2018 г





Авария произошла в городе Виноградове Закарпатской области. Двое парней перелетели через легковой автомобиль, который, предположительно, "не предоставил преимущества в движении" при повороте на боковую улицу. Мотоциклист и его пассажир вверх тормашками перелетели через машину. Один из них несколько раз перевернулся в воздухе, оба приземлились на пыльную обочину. И парням действительно очень повезло. Пострадавшие даже не потеряли сознание и отделались лёгкими травмами.



