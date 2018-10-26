Как готовиться к трем популярным видам переговоров на работе

К любым переговорам нужно готовиться. Важно подобрать правильные аргументы, которые помогут убедить руководителя принять ваше предложение. Вот три типа переговоров и доводы, которые помогут вам достичь нужного результата.



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1. Когда вы получаете предложение о работе

Многие работодатели признают, что их первоначальные предложения сводятся к минимуму, поскольку они ожидают, что кандидат будет вести переговоры. В 2011 году было опубликовано исследование, согласно которому в США кандидаты, которые просили более высокую компенсацию, получали к зарплате дополнительные $ 5000 в год. За несколько лет работы на одном и том же месте этот бонус превращается в приличную сумму.

Бывший рекрутер Трейси Сондерс рекомендует перед переговорами узнать как можно больше о компании. Хорошо, если получится найти людей, которые там работали или работают, — они могут рассказать о системе компенсаций. Еще можно поискать эти данные на форумах или сайтах с отзывами.

Из всех источников постарайтесь получить как можно больше информации: новости, болевые точки, с кем именно, скорее всего, будет ваше собеседование. Заранее подумайте, как ваши прошлые достижения могут помочь компании. Эти доводы должны вам прийти вам на помощь на переговорах.

Расскажите работодателю об опыте решения задач и проблем на прежнем месте работы. Кейсы должны быть похожи на то, что вам предстоит делать на новом месте. Важно, чтобы вы говорили с работодателем на одном языке. Так будет легче доказать, что вы достойны большего оклада, чем вам могут предложить в минимальном сценарии.

2. Когда вы просите повышения в должности

В некоторых компаниях у работников есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Возможно, что для этого существуют определенные правила, но ими не спешат воспользоваться. И придется этого добиваться.

Это может быть похоже на подготовку к собеседованию, как и при приеме на работу. Идеальный вариант — объяснить своему руководителю, как ваши достижения смогли увеличить прибыль компании. Если ваша работа напрямую не связана с этим, то найдите другие показатели, которые можно использовать.

Подумайте над тем, что беспокоит вашего босса: увеличение дохода или рост трафика на сайте? Сосредоточьтесь на одном показателе. Как вы сможете его повысить?

«Вы должны общаться со всеми, кто работает с вами в команде, управлять процессами и узнавать, что нужно вашим коллегам. Так много людей этого не делают, отдавая предпочтение саморекламе», — говорит Лиза Гейтс, консультант по переговорам и соучредитель компании She Negotiates. Целью переговоров должно быть не удовлетворение ваших требований, а некое решение, которое устроило бы обе стороны.

3. Когда вы просите что-то на работе

Допустим, вам нужны какие-то дополнительные ресурсы, гибкий график, возможность поработать из дома. К таким переговорам также стоит тщательно готовиться.

Когда вы готовите свое предложение, Гейтс рекомендует упомянуть преимущества для компании. Например, сколько денег вы сэкономите, сколько дохода принесете, как улучшится ваша производительность, как это повлияет на репутацию вашей компании на рынке? При этом будьте готовы к импровизации: вам могут задать неожиданные вопросы.