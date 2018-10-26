В РПЦ удовлетворены сбалансированным отношением папы римского к событиям вокруг православной церкви на Украине

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал сбалансированной позицию папы римского Франциска в отношении того, что происходит с православной церковью на Украине.

"Мы никогда из уст папы или его представителей не слышали какой-либо поддержки разбойнических действий Константинополя. Мы никогда не слышали какой-либо поддержки украинской власти, которые направлены на дискриминацию русскоязычного населения. И мы в целом видим очень сбалансированную позицию, с которой выступают и лично папа Франциск, и Ватикан как государство, и Римско-католическая церковь на самых разных уровнях", - сказал митрополит в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам представителя РПЦ, значительная часть времени в ходе его недавней встречи с папой Франциском была уделена обсуждению церковной ситуации на Украине. "Я изложил папе точку зрения Русской православной церкви на происходящие события", - рассказал митрополит.

При этом он уточнил, что речь в данном случае не идёт о привлечении понтифика на сторону Русской церкви в конфликте с Константинопольским патриархатом из-за Украины. "Конечно, мы не предполагаем, что папа римский может быть арбитром в этом споре, это совершенно невозможно. И было бы неправильно его втягивать в эту проблематику или ожидать от него каких-то действий, или чтобы он солидаризировался с той или другой стороной. Православная церковь живет по своим законам и правилам, и мы будем решать возникшую проблему самостоятельно, без участия папы римского", - отметил иерарх РПЦ.

При этом он отказался более подробно пересказать содержание переговоров с папой, сославшись на их конфиденциальный характер.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов с тем, чтобы подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.