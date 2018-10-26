ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В РПЦ удовлетворены сбалансированным отношением папы римского к событиям вокруг православной церкви на Украине

27.10.2018 16:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал сбалансированной позицию папы римского Франциска в отношении того, что происходит с православной церковью на Украине.

"Мы никогда из уст папы или его представителей не слышали какой-либо поддержки разбойнических действий Константинополя. Мы никогда не слышали какой-либо поддержки украинской власти, которые направлены на дискриминацию русскоязычного населения. И мы в целом видим очень сбалансированную позицию, с которой выступают и лично папа Франциск, и Ватикан как государство, и Римско-католическая церковь на самых разных уровнях", - сказал митрополит в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам представителя РПЦ, значительная часть времени в ходе его недавней встречи с папой Франциском была уделена обсуждению церковной ситуации на Украине. "Я изложил папе точку зрения Русской православной церкви на происходящие события", - рассказал митрополит.

При этом он уточнил, что речь в данном случае не идёт о привлечении понтифика на сторону Русской церкви в конфликте с Константинопольским патриархатом из-за Украины. "Конечно, мы не предполагаем, что папа римский может быть арбитром в этом споре, это совершенно невозможно. И было бы неправильно его втягивать в эту проблематику или ожидать от него каких-то действий, или чтобы он солидаризировался с той или другой стороной. Православная церковь живет по своим законам и правилам, и мы будем решать возникшую проблему самостоятельно, без участия папы римского", - отметил иерарх РПЦ.

При этом он отказался более подробно пересказать содержание переговоров с папой, сославшись на их конфиденциальный характер.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов с тем, чтобы подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал сбалансированной позицию папы римского Франциска в отношении того, что происходит с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Портников: "Лукашенко научился продавать российским держимордам страх"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика