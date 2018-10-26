ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Митрополит Иларион опроверг слухи о подготовке визита папы в Россию

27.10.2018 16:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Митрополит Волоколамский Иларион в ходе недавней поездки в Ватикан не обсуждал с папой римским Франциском тему его визита в Россию, вопреки публикациям в ряде СМИ.

"Я об этом во время этой аудиенции не говорил, потому что этот вопрос не стоит на повестке дня двусторонних наших отношений. Этот вопрос в основном интересует журналистов, он не интересует сейчас верующих", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, в Русской православной церкви есть в среде верующих "достаточно негативное отношение к Римско-католической церкви в целом, и если бы такой визит состоялся, он бы мог сопровождаться какими-нибудь провокациями, недовольством, а это нам совершенно не нужно".

Кроме того, напомнил митрополит Иларион, не так давно католическая церковь в России заявила, что визит понтифика в Москву на сегодня является преждевременным. "То есть говорить, что в России есть какие-то массы католиков, которые ждут приезда папы римского, было бы, мягко говоря, большим преувеличением", - резюмировал он.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит Волоколамский Иларион в ходе недавней поездки в Ватикан не обсуждал с папой римским Франциском тему его визита в Россию, вопреки публикациям в ряде СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что нас ждет в 2019 году: предсказания Ванги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика