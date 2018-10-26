Митрополит Иларион опроверг слухи о подготовке визита папы в Россию

Митрополит Волоколамский Иларион в ходе недавней поездки в Ватикан не обсуждал с папой римским Франциском тему его визита в Россию, вопреки публикациям в ряде СМИ.

"Я об этом во время этой аудиенции не говорил, потому что этот вопрос не стоит на повестке дня двусторонних наших отношений. Этот вопрос в основном интересует журналистов, он не интересует сейчас верующих", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, в Русской православной церкви есть в среде верующих "достаточно негативное отношение к Римско-католической церкви в целом, и если бы такой визит состоялся, он бы мог сопровождаться какими-нибудь провокациями, недовольством, а это нам совершенно не нужно".

Кроме того, напомнил митрополит Иларион, не так давно католическая церковь в России заявила, что визит понтифика в Москву на сегодня является преждевременным. "То есть говорить, что в России есть какие-то массы католиков, которые ждут приезда папы римского, было бы, мягко говоря, большим преувеличением", - резюмировал он.