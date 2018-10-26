

Лев Россошик. Фото: Александр Вильф, "СЭ"

родился в Горьком, пришел в журналистику старшеклассником в начале 60-х. После переезда в столицу работал в издании «Спортивная Москва», сотрудничал с газетой «Советский спорт», постоянным автором которой стал после московской Олимпиады.В 1991 году вместе с 12 ведущими журналистами издания основал первую независимую спортивную газету в России — «Спорт-Экспресс», много лет трудился заместителем главного редактора.Россошик освещал 14 Олимпиад, входил в руководство Международной ассоциации спортивной прессы, активно участвовал в ТВ-проектах, представлял российскую спортивную журналистику на многочисленных европейских и мировых форумах.Россошик также являлся членом исполкома Всероссийской федерации волейбола.— рассказал агентствуглава Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР)добавил Николай Долгополов.В середине октября ушел из жизни еще один из основателей «Спорт-Экспресса». Он покончил с собой из-за многочисленных долгов.