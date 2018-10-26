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Гандболисты сборной Беларуси обыграли в гостях Финляндию в квалификации ЧЕ-2020

27.10.2018 18:08 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси после домашнего поражения от боснийцев одержали 27 октября первую победу в квалификации чемпионата Европы-2020.

В городе Вантаа сборная Беларуси нанесла поражение хозяевам площадки команде Финляндии.

Финляндия — Беларусь — 20:27 (8:15).

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Бабичев, Шинкель (7), Шилович, Пуховский, Никуленков (3), Карвацкий (2), Юринок (5), Баранов (4), Вайлупов (1), Королек (2), Бохан (1), Кулак (1), Гайдученко (1).

Положение команд в 5-й группе:

1. Чехия — 2 очка (1 матч)

2. Босния и Герцеговина — 2 (1)

3. Беларусь — 2 (2)

4. Финляндия — 0 (2).

Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

Хозяева ЧЕ (Австрия, Швеция и Норвегия), а также полномочные чемпионы Европы испанцы автоматически получили пропуска на континентальный форум. За оставшиеся 20 путевок поспорят 32 сборные. На еврофорум выходят по 2 сильнейшие команды каждой из 8 отборочных групп, группы, а также 4 лучшие сборные из тех, кто займет третьи места.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 26 января 2020 года.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси после домашнего поражения от боснийцев одержали 27 октября первую победу в квалификации чемпионата Европы-2020.
 
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