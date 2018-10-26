Лобовое ДТП возле Радошковичей: погибли четыре человека, еще двое в больнице

Около 17 часов 27 октября на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент AUTO.TUT.BY.



Фото: TUT.BY

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение Mazda и Volkswagen, в результате которого второй автомобиль оказался в кювете.

В результате ДТП погибли четыре человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen, госпитализированы двое — женщина и ребенок.



Фото: TUT.BY

Дорога перекрыта. На месте работают следователи. Причины и обстоятества ДТП устанавливаются.