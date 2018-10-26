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Лобовое ДТП возле Радошковичей: погибли четыре человека, еще двое в больнице

27.10.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
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Около 17 часов 27 октября на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент AUTO.TUT.BY.


Фото: TUT.BY

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение Mazda и Volkswagen, в результате которого второй автомобиль оказался в кювете.

В результате ДТП погибли четыре человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen, госпитализированы двое — женщина и ребенок.


Фото: TUT.BY

Дорога перекрыта. На месте работают следователи. Причины и обстоятества ДТП устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 27 октября на трассе Минск - Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент AUTO.TUT.BY.
 
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