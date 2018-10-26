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Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

27.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Прямые телефонные линии, которые каждую субботу неизменно проходят в Гродненском облисполкоме, если исходить из круга тем обращений граждан, охватывают максимально широкий спектр проблем и вопросов – от ситуаций в отрасли ЖКХ до экономических и социальных сфер. Но случается, что жители региона звонят не только с проблемами частными, но и предложениями или вопросами, затрагивающими весь регион и всех жителей области. Такая инициатива всегда находит поддержку у исполнительной власти и внимательно рассматривается ответственными лицами.
 
В частности, одним из таких звонков на сегодняшней прямой телефонной линии стало обращение жителя Щучинского района. Мужчина интересовался, как Гродненская область будет отмечать приближающуюся годовщину освобождения Беларуси и юбилейный год Великой Победы. Это широкий и концептуальный вопрос.
 
В первую очередь, еще и потому, что речь здесь не только о торжественных и праздничных акциях. Режиссеры и организаторы уже заняты их планированием. Проект охватывает максимум сторон: предусмотрен комплексный подход по решению вопросов, касающихся ежедневной жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, всех тех, о ком важно заботиться, и кому непременно надо оказать поддержку не только, руководствуясь положениями и документами, но прежде всего, исходя из нормального человеческого принципа заботы и внимания, подчеркнул, отвечая на вопрос, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
 
Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович
 
И что особенно важно, в этих праздничных проектах инициативу проявляет и молодое поколение области. Сейчас в 100-летний юбилей со дня организации ВЛКСМ, это особенно наглядно. Масса акций – от высадки аллей до важных волонтерских проектов. Сегодня каждому пожилому человеку предложена помощь. Цифры подтверждают дела молодых: только за сентябрь-октябрь 2018 года школьники посетили почти 105 000 пожилых людей.
 
Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович
 
Молодые люди помогают в сборе урожая, доставляют продукты, заготавливают дрова и прибираются по дому. Очень важным правлением в этой деятельности, как утверждают специалисты, является простое человеческое общение: пожилые рассказывают истории прожитых лет, а дети – изучают историю не по книгам, а из уст свидетелей минувших событий. Это и есть та самая - связь поколений в ее практической реализации.
 
Кстати, волонтерские проекты расширяются: новым направлением стала компьютерная грамотность. Дети учат бабушек и дедушек пользоваться мобильными телефонами, общаться с родными через Интернет.
 
– Мы гордимся тем, что у нас есть мотивированная молодежь, которая сегодня знает историю, ценит ее. Чтит тех, кто защищал нашу страну в годы войн и восстанавливал ее после лет лихолетья. И тому подтверждение принятие присяги, клятвы кадета в Гродненском областном кадетском училище. Это событие состоялось как раз в канун празднования столетия ВЛКСМ. И это в своем роде тоже олицетворение того, что мы помним тех людей, которые в то время создали фундамент для экономического и социального развития гродненского региона и в целом Беларуси. И вот уверенность этих десятков кадетов в правильности своего выбора сегодня – это определяющий факт того, что связь поколений не нарушена. Она сохраняется, – отметил Виктор Лискович.
 
Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович
 
Сегодня в Гродненской области проживают более 250 тысяч граждан пожилого возраста, в том числе 526 ветеранов Великой Отечественной войны. 62 человека в регионе и вовсе перешагнули 100-летний рубеж. Для каждого из них приближающиеся годовщины великих праздников освобождения – не просто историческая веха, а событие, значимость которого сложно переоценить. В этом смысле, поддержка и конкретная забота имеют первоочередное значение, было отмечено сегодня в ходе ответов во время прямой телефонной линии. В частности, речь идет об оказании материальной помощи к 75-летию освобождения Беларусь и от немецко-фашистских захватчиков, о проведении плановых медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны, о проектах Белпочты, сотовых операторов связи и Белтелекома именно для пожилых людей и ветеранов войны. А также десятках если не сотнях акций и специальных мероприятий, которые будут сосредоточены исключительно на решении вопросов тех важных людей, которые отдали столько сил для укрепления стабильности нашей Родины.
 
Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович
 
Сегодня же наряду с вопросом о предстоящих знаковых юбилеях, на прямую телефонную линию поступило более 20 обращений. В основном речь шла о проблемах сферы жилищно-коммунального хозяйства и решении социальных вопросов граждан. Все обращения будут направлены непосредственно в местные администрации районов для реагирования и принятия решений, а их исполнение возьмут на контроль соответствующие специалисты.
 
 
 
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Прямые телефонные линии, которые каждую субботу неизменно проходят в Гродненском облисполкоме, если исходить из круга тем обращений граждан, охватывают...
 
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