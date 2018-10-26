Прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Прямые телефонные линии, которые каждую субботу неизменно проходят в Гродненском облисполкоме, если исходить из круга тем обращений граждан, охватывают максимально широкий спектр проблем и вопросов – от ситуаций в отрасли ЖКХ до экономических и социальных сфер. Но случается, что жители региона звонят не только с проблемами частными, но и предложениями или вопросами, затрагивающими весь регион и всех жителей области. Такая инициатива всегда находит поддержку у исполнительной власти и внимательно рассматривается ответственными лицами.

В частности, одним из таких звонков на сегодняшней прямой телефонной линии стало обращение жителя Щучинского района. Мужчина интересовался, как Гродненская область будет отмечать приближающуюся годовщину освобождения Беларуси и юбилейный год Великой Победы. Это широкий и концептуальный вопрос.

В первую очередь, еще и потому, что речь здесь не только о торжественных и праздничных акциях. Режиссеры и организаторы уже заняты их планированием. Проект охватывает максимум сторон: предусмотрен комплексный подход по решению вопросов, касающихся ежедневной жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, всех тех, о ком важно заботиться, и кому непременно надо оказать поддержку не только, руководствуясь положениями и документами, но прежде всего, исходя из нормального человеческого принципа заботы и внимания, подчеркнул, отвечая на вопрос, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.





И что особенно важно, в этих праздничных проектах инициативу проявляет и молодое поколение области. Сейчас в 100-летний юбилей со дня организации ВЛКСМ, это особенно наглядно. Масса акций – от высадки аллей до важных волонтерских проектов. Сегодня каждому пожилому человеку предложена помощь. Цифры подтверждают дела молодых: только за сентябрь-октябрь 2018 года школьники посетили почти 105 000 пожилых людей.





Молодые люди помогают в сборе урожая, доставляют продукты, заготавливают дрова и прибираются по дому. Очень важным правлением в этой деятельности, как утверждают специалисты, является простое человеческое общение: пожилые рассказывают истории прожитых лет, а дети – изучают историю не по книгам, а из уст свидетелей минувших событий. Это и есть та самая - связь поколений в ее практической реализации.

Кстати, волонтерские проекты расширяются: новым направлением стала компьютерная грамотность. Дети учат бабушек и дедушек пользоваться мобильными телефонами, общаться с родными через Интернет.

– Мы гордимся тем, что у нас есть мотивированная молодежь, которая сегодня знает историю, ценит ее. Чтит тех, кто защищал нашу страну в годы войн и восстанавливал ее после лет лихолетья. И тому подтверждение принятие присяги, клятвы кадета в Гродненском областном кадетском училище. Это событие состоялось как раз в канун празднования столетия ВЛКСМ. И это в своем роде тоже олицетворение того, что мы помним тех людей, которые в то время создали фундамент для экономического и социального развития гродненского региона и в целом Беларуси. И вот уверенность этих десятков кадетов в правильности своего выбора сегодня – это определяющий факт того, что связь поколений не нарушена. Она сохраняется, – отметил Виктор Лискович.





Сегодня в Гродненской области проживают более 250 тысяч граждан пожилого возраста, в том числе 526 ветеранов Великой Отечественной войны. 62 человека в регионе и вовсе перешагнули 100-летний рубеж. Для каждого из них приближающиеся годовщины великих праздников освобождения – не просто историческая веха, а событие, значимость которого сложно переоценить. В этом смысле, поддержка и конкретная забота имеют первоочередное значение, было отмечено сегодня в ходе ответов во время прямой телефонной линии. В частности, речь идет об оказании материальной помощи к 75-летию освобождения Беларусь и от немецко-фашистских захватчиков, о проведении плановых медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны, о проектах Белпочты, сотовых операторов связи и Белтелекома именно для пожилых людей и ветеранов войны. А также десятках если не сотнях акций и специальных мероприятий, которые будут сосредоточены исключительно на решении вопросов тех важных людей, которые отдали столько сил для укрепления стабильности нашей Родины.





Сегодня же наряду с вопросом о предстоящих знаковых юбилеях, на прямую телефонную линию поступило более 20 обращений. В основном речь шла о проблемах сферы жилищно-коммунального хозяйства и решении социальных вопросов граждан. Все обращения будут направлены непосредственно в местные администрации районов для реагирования и принятия решений, а их исполнение возьмут на контроль соответствующие специалисты.