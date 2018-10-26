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Беларусь входит в пятерку стран для путешественников из Украины

27.10.2018 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь входит в пятерку стран для путешественников из Украины

dsnews.ua

Белорусы стали шестыми по числу путешественников, посетившими в этом году Украину, а наша страна пятой по популярности у путешествующих украинских граждан.

Соответственные расчеты опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины в Facebook со ссылкой на данные полученные от операторов мобильной связи.

Согласно ним, в первом полугодии Украину посетило 269 тыс. белорусов. Это - шестой показатель после России (2,888 млн), Польши (2, 276 млн), Чехии (417 тыс.), Германии (323 тыс.) и Нидерландов (271 тыс.). Всего, по данным мобильных операторов, в Украину в этом периоде въехало 9,6 млн человек.

Беларусь в первом полугодии 2018 года посетило 884 тыс. украинцев. Она стала пятой после Польши (3,589 млн), России (2, 298 млн), Молдовы (1, 340 млн) и Румынии (1, 008 млн). Всего из Украины  выехало 17,3 млн человек.

 
 
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Белорусы стали шестыми по числу путешественников, посетившими в этом году Украину, а наша страна пятой по популярности у путешествующих украинских граждан.
 
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