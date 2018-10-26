ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь проиграла Словакии в Кубке Дэвиса и утратила прописку в I Евро-Африканской зоне

27.10.2018 18:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси проиграла команде Словакии в матче Кубка Дэвиса в Братиславе. Победитель этого противостояния сохранит прописку в I Евро-Африканской зоне, проигравший опустится в дивизион рангом ниже.


Фото: tennis.by

27 октября, второй день противостояния, белорусы начали с поражения в парной встрече. Максим Мирный и Андрей Василевский в трех сетах уступили дуэту Мартин Клижан / Филип Полашек — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Затем на корт вышли первые ракетки сборных. Белорус Егор Герасимов (№ 179 ATP) в двух сетах проиграл Мартину Клижану (№ 46 ATP) — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

После этого поединка общий счет стал 3:1 в пользу словаков, и они досрочно оформили победу в противостоянии.

Оставшаяся заключительная встреча вторых номеров сборных Александра Згировского (№ 1894 ATP) и Норберта Гомбоша (№ 276 ATP) турнирного значения уже не имеет.

В первый день, 26 октября, 17-летний дебютант сборной Беларуси Александр Згировский (№ 1894 рейтинга ATP) уступил первому номеру команды Словакии Мартину Клижану (№ 46 ATP) — 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Во второй встрече первый номер белорусской команды Егор Герасимов (№ 179 ATP) обыграл вторую ракетку сборной Словакии Норберта Гомбоша (№ 276 ATP) — 3:6, 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 57 минут.

Отметим, что сборной Беларуси в матче со Словакией из-за травмы не смог помочь первая ракетка страны Илья Ивашко (№ 86 ATP).

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси проиграла команде Словакии в матче Кубка Дэвиса в Братиславе. Победитель этого противостояния сохранит прописку в I Евро-Африканской зоне,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь входит в пятерку стран для путешественников из Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика