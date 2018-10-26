Беларусь проиграла Словакии в Кубке Дэвиса и утратила прописку в I Евро-Африканской зоне

Сборная Беларуси проиграла команде Словакии в матче Кубка Дэвиса в Братиславе. Победитель этого противостояния сохранит прописку в I Евро-Африканской зоне, проигравший опустится в дивизион рангом ниже.



Фото: tennis.by

27 октября, второй день противостояния, белорусы начали с поражения в парной встрече. Максим Мирный и Андрей Василевский в трех сетах уступили дуэту Мартин Клижан / Филип Полашек — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Затем на корт вышли первые ракетки сборных. Белорус Егор Герасимов (№ 179 ATP) в двух сетах проиграл Мартину Клижану (№ 46 ATP) — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

После этого поединка общий счет стал 3:1 в пользу словаков, и они досрочно оформили победу в противостоянии.

Оставшаяся заключительная встреча вторых номеров сборных Александра Згировского (№ 1894 ATP) и Норберта Гомбоша (№ 276 ATP) турнирного значения уже не имеет.

В первый день, 26 октября, 17-летний дебютант сборной Беларуси Александр Згировский (№ 1894 рейтинга ATP) уступил первому номеру команды Словакии Мартину Клижану (№ 46 ATP) — 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Во второй встрече первый номер белорусской команды Егор Герасимов (№ 179 ATP) обыграл вторую ракетку сборной Словакии Норберта Гомбоша (№ 276 ATP) — 3:6, 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 57 минут.

Отметим, что сборной Беларуси в матче со Словакией из-за травмы не смог помочь первая ракетка страны Илья Ивашко (№ 86 ATP).