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Во Франции появится белорусский квартал

27.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Целый квартал с деревянными белорусскими домами появится во Франции. За три года в Лотарингию уже доставили более сотни построек. Об этом сообщил посол Беларуси во Франции Павел Латушко и обозначил курс на дальнейшее сотрудничество, передает телеканал «МИР 24».

«Мы надеемся, что в ближайшие дни будет подписан первый контракт по поставке керамической плитки на французский рынок. Позже будут поставляться белорусские кухни. Так что в белорусских домах, которые созданы белорусской компанией, во Франции будет белорусская плитка и кухни. И нам будет приятно, если французы будут чувствовать в них себя хорошо», – рассказал Латушко.

«Мы решили подписать меморандум для того, чтобы усилить наше сотрудничество с Беларусью и предприятиями Беларуси, чтобы было больше французских инвестиций в Беларуси, чтобы было больше партнерств между французскими и белорусскими компаниями», – отметил директор Ассоциации предпринимателей Франции Жеральдин Лембле.  

Также страны собираются в ближайшие пять лет удвоить товарооборот. Сейчас он составляет 350 миллионов долларов. В ближайшем будущем могут начать сотрудничать в сельском хозяйстве, а также в транспортной отрасли. Соглашение на укрепление двусторонних контактов стороны уже подписали.



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За три года в Лотарингию уже доставили более сотни построек. В ближайшее время будет подписан контракт по поставке белорусской плитки.
 
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