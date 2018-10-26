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Во Франции появится белорусский квартал
27.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Целый квартал с деревянными белорусскими домами появится во Франции. За три года в Лотарингию уже доставили более сотни построек. Об этом сообщил посол Беларуси во Франции Павел Латушко и обозначил курс на дальнейшее сотрудничество, передает телеканал «МИР 24».
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За три года в Лотарингию уже доставили более сотни построек. В ближайшее время будет подписан контракт по поставке белорусской плитки.
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