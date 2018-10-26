Во Франции появится белорусский квартал

Целый квартал с деревянными белорусскими домами появится во Франции. За три года в Лотарингию уже доставили более сотни построек. Об этом сообщил посол Беларуси во Франции Павел Латушко и обозначил курс на дальнейшее сотрудничество, передает телеканал «МИР 24».



«Мы надеемся, что в ближайшие дни будет подписан первый контракт по поставке керамической плитки на французский рынок. Позже будут поставляться белорусские кухни. Так что в белорусских домах, которые созданы белорусской компанией, во Франции будет белорусская плитка и кухни. И нам будет приятно, если французы будут чувствовать в них себя хорошо», – рассказал Латушко.



«Мы решили подписать меморандум для того, чтобы усилить наше сотрудничество с Беларусью и предприятиями Беларуси, чтобы было больше французских инвестиций в Беларуси, чтобы было больше партнерств между французскими и белорусскими компаниями», – отметил директор Ассоциации предпринимателей Франции Жеральдин Лембле.



Также страны собираются в ближайшие пять лет удвоить товарооборот. Сейчас он составляет 350 миллионов долларов. В ближайшем будущем могут начать сотрудничать в сельском хозяйстве, а также в транспортной отрасли. Соглашение на укрепление двусторонних контактов стороны уже подписали.



