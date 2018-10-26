В СШ №11 прошла традиционная благотворительная ярмарка





В субботу, 27 октября, в средней школе №11 прошла благотворительная ярмарка в поддержку тяжело больным детям. В мероприятии приняли участие учителя, дети и их родители, а также просто неравнодушные случчане. Такого рода ярмарки в учреждении образования стали традиционными.

Работа ярмарки была организована по 7 станциям: «Доброделы», «Душевный десерт», «Визажист», «Автодром», «Спортивная», «Аквагрим» и «Беспроигрышная лотерея». На станции «Доброделы» любой желающий мог приобрести себе памятные сувениры, сделанные руками учеников школы, а на станции «Душевный десерт» - попробовать сладости, которые приготовили родители и коллектив школы. Те, кого привлек «Автодром», могли принять участие в гонках машинок на пульте управления. Любителей активного отдыха привлекла станция «Спортивная»: батут, тир, дартс и новинка этого года – робофутбол.

За несколько часов благотворительной ярмарки удалось собрать более двух тысяч рублей. Эти средства в скором времени передадут на лечение Алексея Зыппельта, учащегося 4 «В» класса СШ №11, у которого врачи диагностировали онкологическое заболевание. Помощь также будет оказана Василисе Сазановой, страдающей болезнью Виллебранда третьего типа.































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