"Славия" возвращается в высшую лигу, оформив это за два тура до конца чемпионата в первой лиге

Мозырская «Славия» за два тура до финиша чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге завоевала путевку в высшую лигу.



Фото: ФК «Славия»

В матче 28-го тура лидирующая «Славия» крупно обыграла «Лиду» — 3:0 и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства. За вторую путевку в «вышку» идет борьба между «Энергетиком-БГУ» и «Белшиной».

Напомним, что сегодня «Крумкачы» и «Рух» досрочно оформили выход в первую лигу.