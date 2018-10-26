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"Славия" возвращается в высшую лигу, оформив это за два тура до конца чемпионата в первой лиге
Мозырская «Славия» за два тура до финиша чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге завоевала путевку в высшую лигу.
В матче 28-го тура лидирующая «Славия» крупно обыграла «Лиду» — 3:0 и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства. За вторую путевку в «вышку» идет борьба между «Энергетиком-БГУ» и «Белшиной».
Напомним, что сегодня
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Команда из Мозыря крупно обыграла "Лиду" - 3:0.
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