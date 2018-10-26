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В Бресте заасфальтировали переулок Старозадворский, улицы Первомайскую и Энтузиастов
27.10.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Совсем недавно эти дороги носили статус гравийных.
Сегодня на улицах лежит новое дорожное полотно, по которому планируется пустить общественный транспорт.
На очереди – приведение в порядок улицы Дачной в микрорайоне Речица.
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Совсем недавно эти дороги носили статус гравийных. Сегодня на улицах лежит новое дорожное полотно, по которому планируется пустить общественный транспорт. ...
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