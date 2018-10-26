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Праздник и заключительная осенняя ярмарка проходят в Московском районе города сегодня
27.10.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Концертная программа, зоны отдыха, и, конечно, богатый ассортимент сельскохозяйственной и другой продукции. Все это о настоящем белорусском «кирмаше», который развернулся на площадке у здания «Белгосстрах».
В рамках праздника «Мой адрес – Московский район» состоялось чествование представителей предприятий и организаций района, которые своим добросовестным трудом внесли ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района.
Также глава Московского района Вячеслав Дашкевич вручил почетные дипломы номинантам районного смотра-конкурса по благоустройству.
Официальная церемония награждения была гармонично разбавлена праздничной программой с участием творческих коллективов и солистов города. Среди них — Брестский городской оркестр духовой и эстрадной музыки, творческие коллективы гимназии №4, народный хор ветеранов Дворца культуры профсоюзов, народный хор «Галасы Палесся», образцовый ансамбль народного танца «Крынічка», вокальный ансамбль «Галасістыя музыкі» и эстрадные исполнители города.
Параллельно празднику на площадке у здания «Белгосстрах» бойко шла осенняя торговля различной продукцией. Широкий ассортимент картофеля, капусты, свеклы, моркови, лука и другой плодовоовощной продукции, саженцы, мед, рыба живая, грибы, клюква и другие сельскохозяйственные товары на любой вкус и кошелек. Понравившийся продукт можно было не только купить, но и попробовать: промышленными предприятиями были организованы дегустации продукции собственного производства.
Для граждан льготной категории и престарелых покупателей в 4-х районах города была организована доставка сельхозпродукции.
Помощь оказывали волонтеры из числа членов Брестской городской организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».
В заключительной осенней ярмарке приняли участие промышленные предприятия и крупные торговые организации, которые реализовывали продукцию собственного производства, продовольственные товары со сниженной торговой надбавкой.
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Концертная программа, зоны отдыха, и, конечно, богатый ассортимент сельскохозяйственной и другой продукции. Все это о настоящем белорусском «кирмаше», который...
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