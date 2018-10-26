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Реконструкция военных действий прошла на «Золотой горке» в Сморгони
27.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Конференция «Первая мировая война – страницы истории» завершилась реконструкцией боевых действий на «Золотой горке».
Участники общественного объединения «Сморгонь фронтовая» постарались воссоздать атмосферу знакового боя на высоте 72,9.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Конференция «Первая мировая война – страницы истории» завершилась реконструкцией боевых действий на «Золотой горке».
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